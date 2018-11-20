Скончавшийся в здании ГИБДД Уфы мужчина недавно перенес операцию

УФА, 20 ноя — РИА Новости. Житель Уфы, который во вторник скончался в здании регистрационного отделения ГИБДД Башкирии, недавно перенес операцию на сердце, сообщил на сайте ведомства начальник дорожной инспекции региона Динар Гильмутдинов.
"Посетитель был со своим сыном. Около 9.10 (7.10 мск) он сел на стул и ему резко стало плохо. Полицейские на месте оказывали ему первую помощь, приехавшая скорая констатировала смерть. По одной из версий, у мужчины оторвался тромб, недавно он перенес операцию на сердце", — пишет Гильмутдинов.
По его данным, погибшему было 60 лет и он пришел ставить на учет автомобиль.