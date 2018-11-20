Скончавшийся в здании ГИБДД Уфы мужчина недавно перенес операцию

УФА, 20 ноя — РИА Новости. Житель Уфы, который во вторник скончался в здании регистрационного отделения ГИБДД Башкирии, недавно перенес операцию на сердце, сообщил на сайте ведомства начальник дорожной инспекции региона Динар Гильмутдинов.

Ранее в Следственном комитете РФ по Башкирии сообщали, что утром во вторник в здании ГИБДД в Уфе скончался мужчина, предположительно, от сердечного приступа.

"Посетитель был со своим сыном. Около 9.10 (7.10 мск) он сел на стул и ему резко стало плохо. Полицейские на месте оказывали ему первую помощь, приехавшая скорая констатировала смерть. По одной из версий, у мужчины оторвался тромб, недавно он перенес операцию на сердце", — пишет Гильмутдинов.

По его данным, погибшему было 60 лет и он пришел ставить на учет автомобиль.