ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Спортивный зал школы №18 города Златоуста Челябинской области закрыт по решению суда из-за превышения уровня радона, сообщила пресс-служба регионального управления ФССП РФ.

"В Златоусте… на 90 суток приостановили деятельность в помещении спортивного зала школы №18. Такое решение принял Златоустовский городской суд, рассмотрев протокол об административном правонарушении, выявленном инспекторами Роспотребнадзора. В ходе проверки было выявлено превышение уровня радона: по нормам содержание в воздухе этого химического элемента не должно достигать 200 Бк/м3, по факту показатель был превышен в два раза и составлял 400 Бк/м3", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по городу Златоусту и Кусинскому району вечером 16 ноября, 19 ноября пристав ознакомил руководство с постановлением о возбуждении исполнительного производства, убедился в том, что занятия в спортзале не ведутся. Пломбы на дверь не наносились, поскольку там ведется проветривание, добавляет УФССП.