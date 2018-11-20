МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в налете на коттедж экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова в Новой Москве, из которого вынесли около 2 миллионов рублей и золотые монеты, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

Изначально источник говорил, что ущерб превысил 16 миллионов рублей, однако в уголовном деле о разбое фигурирует сумма в восемь раз меньше. Из-за чего возникло разночтение, не уточняется.

Преступление произошло в конце октября, в полицию обратилась жена Бельянинова, ныне председателя Евразийского банка развития. Она сообщила, что в их дом в поселении Сосенское проник какой-то мужчина, выстрелил в пол и похитил наличность в рублях и валюте, а также около 30 коллекционных монет. Преступник был в маске и плаще камуфляжного цвета.

"По подозрению в разбое задержан зарегистрированный в Московской области мужчина, безработный", — пояснил источник.

Установить, этот ли человек совершил налет, должны помочь экспертизы: биологическая и дактилоскопическая.

Бельянинов руководил Таможенной службой с 2006 по 2016 годы. Ушел в отставку на фоне коррупционного скандала: следователи тогда провели обыски в самой ФТС и дома у главы службы по делу о контрабанде алкоголя. Позже стало известно, что Бельянинова допросили как свидетеля, но никаких обвинений предъявлять не стали.

Сейчас Бельянинов возглавляет Евразийский банк развития — международную финансовую организацию, учрежденную Россией и Казахстаном для "содействия развитию рыночной экономики".