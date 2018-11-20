Серебренникову могла грозить более тяжкая статья УК, считает адвокат Резник

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник считает, что режиссеру Кириллу Серебренникову, которого обвиняют в хищениях в "Седьмой студии", могла грозить еще более тяжкая статья об организации преступного сообщества, предусматривающая наказание до 20 лет лишения свободы.

Резник заявил об этом на экспертном совете при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей. На заседании обсуждалась правоприменительная практика вменения статьи 210 УК РФ "Организация преступного сообщества" по делам о совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

"Она (статья 210 УК РФ — ред.) соткана из оценочных понятий. Эта постоянная угроза применения 210-й проходит через все следствие. Я даже могу вам сказать, что следователи вообще-то упоминали о том, что 210-я статья может быть применена к великому режиссеру Кириллу Серебренникову. Ну а почему? Там, собственно говоря, были выделены деньги, этот проект "Платформа" был создан, чтобы (по версии следствия — ред.) совершать преступления, и все пошло поехало", — сказал Резник.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом.

Статья 210 УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем" относится к особо тяжким преступлением, она предполагает лишение свободы до 20 лет и крупный штраф.

Резник обратился к находящимся на заседании совета представителям Генеральной прокуратуры и призвал их вмешаться в практику применения статьи об организации преступного сообщества по делам о совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, например, таких как мошенничество.

"Пользуясь тем, что здесь представитель Генпрокуратуры, полагаю, что надо использовать те полномочия, которые у прокуроров есть. Покуда не внесены изменения в Уголовный кодекс, есть статья 37 (УПК РФ — ред.), прокурор может требовать устранения нарушения федерального законодательства. Нужно срочно издать приказ — как только появляется 210-я статья УК РФ, мгновенно вмешивается прокурор, который оценивает обоснованность применения данной статьи. Это положение абсолютно катастрофическое", — подчеркнул Резник.