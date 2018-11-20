Серебренникову могла грозить более тяжкая статья УК, считает адвокат Резник

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник считает, что режиссеру Кириллу Серебренникову, которого обвиняют в хищениях в "Седьмой студии", могла грозить еще более тяжкая статья об организации преступного сообщества, предусматривающая наказание до 20 лет лишения свободы.
"Она (статья 210 УК РФ — ред.) соткана из оценочных понятий. Эта постоянная угроза применения 210-й проходит через все следствие. Я даже могу вам сказать, что следователи вообще-то упоминали о том, что 210-я статья может быть применена к великому режиссеру Кириллу Серебренникову. Ну а почему? Там, собственно говоря, были выделены деньги, этот проект "Платформа" был создан, чтобы (по версии следствия — ред.) совершать преступления, и все пошло поехало", — сказал Резник.
По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом.
Резник обратился к находящимся на заседании совета представителям Генеральной прокуратуры и призвал их вмешаться в практику применения статьи об организации преступного сообщества по делам о совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, например, таких как мошенничество.
"Пользуясь тем, что здесь представитель Генпрокуратуры, полагаю, что надо использовать те полномочия, которые у прокуроров есть. Покуда не внесены изменения в Уголовный кодекс, есть статья 37 (УПК РФ — ред.), прокурор может требовать устранения нарушения федерального законодательства. Нужно срочно издать приказ — как только появляется 210-я статья УК РФ, мгновенно вмешивается прокурор, который оценивает обоснованность применения данной статьи. Это положение абсолютно катастрофическое", — подчеркнул Резник.