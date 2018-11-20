В Москве завершили расследование дела о ДТП, в котором погибла беременная

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле двух женщин в Москве, в том числе беременную — насмерть, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы мужа погибшей.
Он добавил, что потерпевшие ознакомились с материалами дела. "Выяснилось, что в 2016 году он привлекался к административной ответственности за хранение наркотических средств. Хозяйка квартиры, которую он снимал, охарактеризовала его крайне отрицательно", — отметил адвокат.
Когда все стороны ознакомятся с материалами дела, оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Исаханов арестован, ему грозит до пяти лет заключения по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. По словам другого адвоката потерпевших Станислава Мальцева, Исаханов отказался после ДТП от медицинского освидетельствования, "вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим".