В Москве завершили расследование дела о ДТП, в котором погибла беременная

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле двух женщин в Москве, в том числе беременную — насмерть, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы мужа погибшей.

"Нас уведомили об окончании расследования", — сказал Мишонов.

Он добавил, что потерпевшие ознакомились с материалами дела. "Выяснилось, что в 2016 году он привлекался к административной ответственности за хранение наркотических средств. Хозяйка квартиры, которую он снимал, охарактеризовала его крайне отрицательно", — отметил адвокат.

Когда все стороны ознакомятся с материалами дела, оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является" и выразили соболезнования семье погибшей девушки.

Исаханов арестован, ему грозит до пяти лет заключения по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. По словам другого адвоката потерпевших Станислава Мальцева, Исаханов отказался после ДТП от медицинского освидетельствования, "вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим".