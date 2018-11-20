В волгоградской больнице год работал лжехирург с фальшивым дипломом

ВОЛГОГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Лжехирурга, работавшего в больнице по фальшивому диплому, будут судить в Волгоградской области, сообщила во вторник прокуратура региона.

По данным ведомства, в январе 2018 года мужчина устроился на работу в больницу Иловлинского района Волгоградской области на должность заведующего и врача-хирурга, предъявив сертификат, разрешающий вести медицинскую деятельность по специальности "Хирургия", а также диплом о профессиональной переподготовке, выданный Российским университетом дружбы народов.

"В дальнейшем по запросу прокуратуры Иловлинского района Волгоградской области ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" предоставлена информация о том, что мужчина в указанном учреждении фактически не обучался и какие-либо документы об окончании вуза ему не выдавались", — сообщает прокуратура.

Мужчина обвиняется в использовании заведомо подложного документа, он полностью признал свою вину, из больницы его уволили, отмечает прокуратура.

"Уголовное дело направлено прокуратурой Иловлинского района для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №10 Волгоградской области", — говорится в сообщении.

Прокуратура добавляет, что за время работы в больнице обвиняемый не провел ни одной хирургической операции.

Ранее жительницу Волгоградской области, которая работала педиатром в больнице Ленинского района по фальшивому диплому, суд приговорил к 250 часам обязательных работ.