В волгоградской больнице год работал лжехирург с фальшивым дипломом

ВОЛГОГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Лжехирурга, работавшего в больнице по фальшивому диплому, будут судить в Волгоградской области, сообщила во вторник прокуратура региона.
"В дальнейшем по запросу прокуратуры Иловлинского района Волгоградской области ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" предоставлена информация о том, что мужчина в указанном учреждении фактически не обучался и какие-либо документы об окончании вуза ему не выдавались", — сообщает прокуратура.
Мужчина обвиняется в использовании заведомо подложного документа, он полностью признал свою вину, из больницы его уволили, отмечает прокуратура.
"Уголовное дело направлено прокуратурой Иловлинского района для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №10 Волгоградской области", — говорится в сообщении.
Прокуратура добавляет, что за время работы в больнице обвиняемый не провел ни одной хирургической операции.
Ранее жительницу Волгоградской области, которая работала педиатром в больнице Ленинского района по фальшивому диплому, суд приговорил к 250 часам обязательных работ.