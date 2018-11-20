Генпрокуратура обещала обнародовать новые данные по делу Браудера

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура обещает новые разоблачения преступной деятельности международного финансиста Уильяма Браудера, они будут "сюрпризом для коллег за рубежом", сообщил во вторник официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Накануне ГП озвучила новые данные по делу Браудера, в частности, что в отношении него вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им.

"Это только начало. Мы продолжаем нашу работу и будем шаг за шагом обнародовать информацию, которой будем обладать. Это будет большим сюрпризом для наших коллег за рубежом", — сказал Куренной на интернет-канале ведомства "Эфир".