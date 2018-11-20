Житель Ангарска ограбил автомат с игрушками после проигрыша тысячи рублей

ИРКУТСК, 20 ноя — РИА Новости. Житель Ангарска напал с топором на автомат игрушек, которому накануне проиграл тысячу рублей, сообщает ГУМВД региона.

Сотрудники полиции задержали в Ангарске 29-летнего мужчину, подозреваемого в похищении трех игрушек из автомата в торговом центре.

"Накануне днем неизвестный мужчина с топором в руках зашел в торговый дом, расположенный в 86-м квартале Ангарска. Злоумышленник разбил стекло устройства с призами, и, похитив из него три мягкие игрушки, скрылся", — говорится в сообщении.

За похитителем проследил один из сотрудников торгового центра и сообщил о его месте нахождения в полицию. При задержании стражи порядка изъяли у похитителя топор и выяснили, что днем ранее мужчина проиграл ограбленному им автомату тысячу рублей. После этого ангарчанин решил заполучить приз силой и просто выкрал игрушки. По данному факту проводится проверка.