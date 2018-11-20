Предварительное следствие по делу "Зимней вишни" продлили до 25 марта

КЕМЕРОВО, 20 ноя — РИА Новости. Срок предварительного расследования уголовного дела о крупном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшем жизни 60 человек, продлен до 25 марта 2019 года, заявил во вторник представитель Следственного комитета РФ Григорий Краснов на заседании Центрального районного суда, где рассматривается ходатайство о продлении ареста одной из обвиняемых. © РИА Новости / Ольга Климова Следствие попросило продлить арест ряду обвиняемых по делу "Зимней вишни"

"Срок предварительного следствия (по делу о ЧП в "Зимней вишне" — ред.) продлен до одного года, то есть до 25 марта 2019 года", — сказал представитель СК.

Ранее следствие озвучивало срок до 25 декабря текущего года. До этого же времени по решению суда остаются под стражей большинство фигурантов этого дела.

В настоящее время следствие ходатайствует об очередном продлении срока содержания под стражей в отношении шести обвиняемых. Материалы планируется рассмотреть в Центральном райсуде Кемерово в течение этой недели. Во вторник решается вопрос о продлении ареста бывшей начальнице инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 15 человек. Среди них — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.