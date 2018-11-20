СК завел еще два дела из-за обстрелов ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Два уголовных дела возбуждены по факту ранения двух мирных жителей в Донбассе при обстрелах ВСУ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей… "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации", — сказала она.

По данным следствия, 14 ноября 2018 года военные Вооруженных сил и Нацгвардии Украины обстреляли из огнестрельного оружия объекты гражданской инфраструктуры, не являющихся военной целью, по улице Крылова в поселке Марьевка самопровозглашенной Луганской народной республики.

Также 15 ноября 2018 года украинские военные, находясь в районе поселке Травневое, произвели артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в поселке Гольмовском. В результате этого ранения получили не участвующие в вооруженном конфликте женщина 1999 года и мужчина 1989 года рождения. Также частично разрушен жилой дом.