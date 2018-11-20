В МЧС назвали возможную причину пожара в Пермском крае

ЧУСОВОЙ (Пермский край), 20 ноя — РИА Новости. Причиной пожара в городе Чусовой, где погибли шесть человек, включая малолетнего ребенка, могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ночь на вторник в частном жилом доме, расположенном на Новостроящейся улице в городе Чусовой Пермского края, произошел пожар. К моменту приезда спасателей огонь уже охватил все надворные постройки, горение происходило внутри дома. По уточненным данным МЧС, площадь пожара составила 56 квадратных метров.

На месте ЧП работало три звена газодымозащитной службы. Из-за интенсивного горения войти внутрь жилого дома не представлялось возможным. Огонь удалось полностью потушить лишь спустя час.

Позже выяснилось, что в результате ЧП погибли три женщины, двое мужчин и один полуторогодовалый ребенок. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

"Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Отрабатываются также другие причины", — говорится в сообщении.

При этом ранее СК заявил о том, что при осмотре тел видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.

На месте происшествия продолжает работать группа следователей-криминалистов, эксперты испытательной пожарной лаборатории, а также следователь следственного отдела по городу Чусовой.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Чусовского района, которая была экстренно созвана утром во вторник, на территории района установлен особый противопожарный режим.

"Принято решение о проведении комплекса дополнительных профилактических мероприятий", — добавляют в МЧС.