В Башкирии установили личности шести жертв автомобильной аварии

УФА, 20 ноя — РИА Новости. Полиция установила личности шести погибших в автомобильной аварии на трассе Башкирии в понедельник, сообщили в управлении ГИБДД региона.

В понедельник в Караидельском районе столкнулись два отечественных автомобилях, в результате погибли шесть человек. По предварительным данным полиции, авария произошла из-за гололедицы, к тому же одна из машин была на летней резине.

"Личности погибших установлены. Это

64-летний водитель Лады Калины, он житель Бирска и 58-летняя его пассажирка. Они были сватьями, ехали на день рождения к сыну женщины",- сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, из другого автомобиля погибли 53-летний мужчина и три женщины из деревни Куртлыкуль.

"Две женщины, 54 лет и 41 года, приходились друг другу невестками, третья погибшая, 18 лет, являлась дочерью одной из них. Известно, что они с матерью недавно переехали из Казахстана",- пояснили в дорожной полиции.