В Башкирии установили личности шести жертв автомобильной аварии

УФА, 20 ноя — РИА Новости. Полиция установила личности шести погибших в автомобильной аварии на трассе Башкирии в понедельник, сообщили в управлении ГИБДД региона.
"Личности погибших установлены. Это
64-летний водитель Лады Калины, он житель Бирска и 58-летняя его пассажирка. Они были сватьями, ехали на день рождения к сыну женщины",- сообщили в ГИБДД.
По данным ведомства, из другого автомобиля погибли 53-летний мужчина и три женщины из деревни Куртлыкуль.
"Две женщины, 54 лет и 41 года, приходились друг другу невестками, третья погибшая, 18 лет, являлась дочерью одной из них. Известно, что они с матерью недавно переехали из Казахстана",- пояснили в дорожной полиции.