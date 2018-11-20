В Москве задержали подозреваемого в нападениях на работников АЗС

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в серии разбойных нападений на работников автозаправочных станций в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ранее работники столичных АЗС сообщили в полицию о трех нападениях. Злоумышленник заходил в помещение и, выстрелив в воздух, требовал деньги.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Марьинский парк по подозрению в совершении этих преступлений задержан 28-летний мужчина. При личном досмотре у него изъят травматический пистолет", — сказала Волк.

Уголовные дела возбуждены по статье "разбой". Официальный представитель МВД РФ также добавила, что подозреваемый заключен под стражу.