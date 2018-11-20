В Кабардино-Балкарии загорелось пустующее здание

НАЛЬЧИК, 20 ноя – РИА Новости. Пустующее здание горит в Урванском районе Кабардино-Балкарии на площади 600 квадратных метров, пожар тушат около 30 специалистов, сообщает региональное ГУ МЧС.

"В 05.31 мск во вторник поступило сообщение, что в городе Нарткала по улице Ашнокова произошел пожар. По предварительным данным, на частной территории горит пустующее сооружение бывшего крольчатника на площади 600 квадратных метров", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

Отмечается, что на месте происшествия работают 26 человек личного состава и пять единиц техники.