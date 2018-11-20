СК возбудил дело после гибели шести человек при пожаре в Пермском крае

ПЕРМЬ, 20 ноя — РИА Новости. Следователи в городе Чусовой возбудили уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли шесть человек, в том числе ребенок, сообщается на сайте СУСК России по Пермскому краю.

Согласно данным СК, ночью во вторник в частном жилом доме в Чусовом произошел пожар. В результате погибли три женщины, двое мужчин и ребенок. МЧС ранее сообщало, что пожар был ликвидирован в течение часа после прибытия спасателей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

Добавляется, что при осмотре тел видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.

На месте происшествия продолжает работать группа следователей-криминалистов, пожаро-техник, следователь местного следственного отдела. Эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителем следственного управления.