В Пермском крае шесть человек погибли при пожаре в жилом доме

ЧУСОВОЙ, 20 ноя — РИА Новости. Пожар в жилом доме в городе Чусовой Пермского края унес жизни шести человек, в том числе ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По информации МЧС, во вторник в 00.55 (мск) поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Новостроящейся в городе Чусовой. По прибытии на место спасатели обнаружили, что огнем охвачены надворные постройки, горение происходит внутри дома. Пожар был полностью ликвидирован в течение часа.

"По предварительным данным, погибли шесть человек, среди которых полуторагодовалый ребенок", — рассказали агентству в МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, к месту пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев, начальник управления организации пожаротушения Денис Поздеев, специалисты испытательной лаборатории. На данный момент устанавливается причина и площадь пожара, на месте работают следователи.