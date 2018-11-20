Задержанного на Камчатке мужчину с обрезом отправили в психдиспансер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя — РИА Новости. Задержанного с обрезом в руках у здания правительства Камчатки мужчину отправили на медицинское освидетельствование в краевой психоневрологический диспансер, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее в полиции сообщили, что в понедельник днём в центральной части Петропавловска-Камчатского был задержан мужчина, у которого в руках находился предмет, похожий на обрез. Власти региона тогда заявили, что задержанный находился у здания краевого правительства.

"Личность мужчины установлена. Им оказался 67-летний пенсионер, проживающий в Елизовском районе. В настоящее время он проходит медицинское освидетельствование в краевом психоневрологическом диспансере", — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что, по заключению криминалистов УМВД, пенсионер пришёл к зданию правительства с охотничьим ружьем ИЖ-12, у которого были спилены ствол и приклад, у него также были изъяты шесть патронов.

"Задержанный объяснил своё поведение тем, что за ним уже якобы долгое время следят какие-то люди, для того чтобы убить его, а к зданию правительства края он пришёл с требованием встретиться с прокурором и СМИ. В противном случае пенсионер угрожал покончить жизнь самоубийством", — заявил собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что по факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело. В настоящее время в полиции ждут заключения медиков относительно психического здоровья мужчины.