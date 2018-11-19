САРАТОВ, 19 ноя — РИА Новости. ЧП с подростком, попавшим под поезд в Пензе, не связано с конфликтом в школе, считает детский омбудсмен в области Елена Столярова.

Как ранее сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ, по предварительным данным, в 21.00 мск в минувший четверг на станции "Арбеково" поезд сбил 16-летнего мальчика, который с травмами доставлен в больницу. СМИ сообщили, что накануне подросток якобы поругался с учителем, за которую вступились его одноклассники и другие педагоги.

"Нет, такой нет информации. И я думаю, что это не основная причина. Часто у детей бывают конфликты, но те конфликты, которые возникают в школе, не толкают детей на подобные поступки… Я думаю, нет оснований для того, чтобы сейчас что-то выдавать в качестве основной причины", — сказала РИА Новости Столярова.

"Никакой конфликт не послужил толчком. Я думаю, что там комплекс разных причин и комплекс разных проблем, поэтому когда разберутся правоохранительные органы, тогда можно будет что-то сказать", — добавила она.

Детский омбудсмен отметила, что у мальчика были проблемы, которые замечали в школе. "Я знаю, что когда я разговаривала со школой, то у ребенка были проблемы личностного характера, были проблемы в отношениях с ребятами", — сказала Столярова, однако, по ее словам, мальчика никто из школы отчислять не планировал. "У него были очень хорошие отношения с директором школы, с завучем школы у него были очень хорошие отношения. Они к нему всегда очень внимательно относились", — пояснила омбудсмен.

Она рассказала, что ребенок жил с мамой. "Учится хорошо, умный мальчишка", — отметила собеседница агентства, добавив, что сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.