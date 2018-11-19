Суд в Самаре приговорил к 4,5 года колонии экс-прокурора района

САМАРА, 19 ноя — РИА Новости. Советский районный суд Самары приговорил к 4,5 годам колонии общего режима бывшего прокурора Безенчукского района региона Андрея Павлова за мошенничество, сообщается в понедельник на сайте суда.

Ранее сообщалось, что Павлов был задержан сотрудниками ФСБ 8 декабря 2017 года в Самаре после получения от местного жителя 72,5 тысяч рублей. По версии следствия, осужденный якобы обещал повлиять на должностных лиц прокуратуры, чтобы те не принимали мер в отношении незаконных автостоянок. Однако Павлов не имел возможности выполнить данное обещание, тем самым он ввел потерпевшего в заблуждение, отмечало следствие.

"Павлов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что решением суда Павлов также лишен классного чина "старший советник юстиции".