МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам в колонии строгого режима мужчину, пытавшегося сбыть в подмосковных Люберцах почти 87 килограммов гашиша, сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Суд установил, что подсудимый Андрей Кашенков совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в ноябре прошлого года получил, а также хранил на территории городского округа Люберцы почти 87 килограммов гашиша для дальнейшего сбыта.

"Люберецкий городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Кашенкова. Он осужден за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Суд назначил Кашенкову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении ведомства.

Приговор не вступил в законную силу.