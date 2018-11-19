Власти Чечни обвинили ИГ* в подготовке женщины, подорвавшей себя в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 19 ноя – РИА Новости. Подорвавшая себя у КПП в Грозном женщина была подготовлена эмиссарами международной террористической группировки "Исламское государство"*, чтобы создать напряженность в Чечне, заявил РИА Новости в понедельник министр Чечни по внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Ранее врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов сообщил журналистам, что в субботу около 16.00 мск молодая женщина совершила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного. Смертница погибла, других жертв и пострадавших не было. В региональном управлении СК РФ по Чечне РИА Новости сообщили, что погибшая — 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова.

"Это почерк ИГ*, кто еще занимается у нас самоподрывами? Это очередная зомбированная жертва игиловцев*", — отметил Умаров.

По его словам, в молодежной среде "есть проблема неофитов, которые принимают ислам, как новую моду". "Такие люди быстрее поддаются вербовке", — считает министр.

Умаров уверен, что в Чечню женщину-смертницу направили для того, чтобы создать видимость напряженности в регионе.

"Чеченская республика тот регион, где игиловские* эмиссары хотят создать как можно больше напряженности, видя активность главы республики, динамичное развитие региона, экономики, туризма", — заключил министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России.