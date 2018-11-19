Власти Чечни обвинили ИГ* в подготовке женщины, подорвавшей себя в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 19 ноя – РИА Новости. Подорвавшая себя у КПП в Грозном женщина была подготовлена эмиссарами международной террористической группировки "Исламское государство"*, чтобы создать напряженность в Чечне, заявил РИА Новости в понедельник министр Чечни по внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
"Это почерк ИГ*, кто еще занимается у нас самоподрывами? Это очередная зомбированная жертва игиловцев*", — отметил Умаров.
По его словам, в молодежной среде "есть проблема неофитов, которые принимают ислам, как новую моду". "Такие люди быстрее поддаются вербовке", — считает министр.
Умаров уверен, что в Чечню женщину-смертницу направили для того, чтобы создать видимость напряженности в регионе.
"Чеченская республика тот регион, где игиловские* эмиссары хотят создать как можно больше напряженности, видя активность главы республики, динамичное развитие региона, экономики, туризма", — заключил министр.
*Террористическая организация, запрещенная в России.