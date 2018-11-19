Прокуратура в Тульской области начала проверку из-за пролитой в школе ртути

ВОРОНЕЖ, 19 ноя — РИА Новости. Прокуратура в Тульской области начала проверку инцидента в одной из школ Богородицкого района, где из-за разлившегося в двух кабинетах вещества, похожего на ртуть, пришлось эвакуировать более 200 человек, сообщает в понедельник надзорное ведомство.

Ранее сообщалось, что в понедельник из здания школы №19 поселка Товарковский в Богородицком районе Тульской области из-за принесенного девочкой киндер-сюрприза с ртутью, объем которой сопоставим с содержанием примерно 25-30 градусников, были эвакуированы более 200 учеников и 18 педагогов.

"Богородицкой межрайонной прокуратурой проводится проверка по факту разлития вещества, похожего на ртуть, в общеобразовательном учреждении района… В ходе проверки установлено, что в период времени с 10 часов 30 минут по 11 часов ученица 2 класса принесла в школу в пластиковой емкости вещество, похожее на ртуть", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на перемене девочка с одноклассниками играли с этим веществом и успели разлить его в двух кабинетах школы.

"Изложенные обстоятельства указывают на то, что сотрудниками школы не в полном объеме принимаются меры по предупреждению и пресечению неправомерных действий несовершеннолетними, а также не должным образом организован контроль за деятельностью воспитанников в учебное время. Также ненадлежащим образом проводится профилактическая работа с родителями, законными представителями несовершеннолетних", — информирует надзорное ведомство.

Богородицким межрайонным прокурором внесено представление директору школы. По данным прокуратуры, полицией по данному факту проводится поверка, ход и результаты которой находятся на контроле у надзорного ведомства.