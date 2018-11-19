РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя — РИА Новости. Суд санкционировал арест 71-летней жительницы Ростова-на-Дону, подозреваемой в убийстве трех своих родственников, включая восьмилетнего мальчика, сообщила журналистам представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

В минувшие выходные в одной из квартир в Западном микрорайоне города были обнаружены тела мужчины 1937 года рождения, женщины 1982 года рождения и ее сына 2010 года рождения. По подозрению в убийстве была задержана 71-летняя женщина – родственница потерпевших, проживавшая с ними в одной квартире.

"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — сказала Гагалаева.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Мотивом преступления, по версии областного СК, явились "длительные неприязненные отношения на бытовой почве".