С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Двое мужчин в Ленинградской области приговорены к пожизненному лишению свободы за убийства пенсионеров, сообщает региональное СУСК РФ.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 16 марта 2006 года Роман Шашков и Михаил Вербицкий проникли в частный жилой дом в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области, где проживали две сестры 71 и 83 лет. Они напали на престарелых женщин, избили их, после чего подожгли дом и скрылись. Пожилые женщины погибли.

Аналогичное преступление они совершили в ночь с 17 на 18 февраля 2010 года. Тогда их жертвой стал 84-летний мужчина, которого они ограбили под угрозой убийства, после чего престарелого мужчину завалили одеждой и мебелью, подожгли дом и скрылись.

"Сегодня, 19 ноября, Вербицкий приговорен к пожизненному лишению свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, его брат Шашков — к 15 годам лишения свободы, однако с учетом приговора от 2012 года, он также будет отбывать свой срок в виде пожизненного лишения свободы. Ранее по делу был постановлен обвинительный вердикт присяжных заседателей", — говорится в сообщении.

Приговором Ленинградского областного суда от 2012 года Шашков и Вербицкий были признаны виновными в совершении убийств пяти человек, восьми разбойных нападений и ряда других преступлений. Шашкову было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, Вербицкий был приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.