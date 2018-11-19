В МВД назвали возможную причину ДТП с шестью жертвами в Башкирии

УФА, 19 ноя — РИА Новости. Причиной аварии с двумя легковыми автомобилями в Башкирии, в которой погибли шесть человек, могла стать гололедица на дороге, сообщил РИА Новости представитель башкирского МВД.

Ранее в ГИБДД республики рассказали, что в понедельник на трассе в Караидельском районе Башкирии столкнулись две отечественные легковые автомашины. Жертвами аварии стали шесть человек. По данным полиции, среди погибших детей нет. С родственниками погибших работают три психолога-спасателя.

"Известно, что один автомобиль был на летней резине, к тому же на территории региона несколько дней как установилась прохладная погода, и на дорогах образовалась наледь. Одной из причин аварии может быть гололедица", — пояснил РИА Новости представитель МВД по республике.