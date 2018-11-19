В Саратове закрыли реабилитационный центр, где пациентов удерживали силой

САРАТОВ, 19 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы в Саратове пресекли деятельность реабилитационного центра для наркозависимых, в котором пациентов удерживали силой, сообщила в понедельник областная прокуратура.

"В Саратове пресечена деятельность реабилитационного центра, в котором, предположительно, находились наркозависимые лица. По имеющимся сведениям, граждане в указанном центре удерживались незаконно, некоторые из реабилитантов заявили о применении к ним насилия", — говорится в сообщении.

Как сообщило региональное управление СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух или более лиц". Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до пяти лет лишения свободы.

"По данным следствия, в ноябре 2018 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно лишили свободы несколько человек и удерживали их помимо их воли в одном из домов на территории Волжского района города Саратова. Потерпевшие были лишены возможности покинуть данное помещение и не могли общаться с посторонними лицами", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи допрашивают потерпевших по делу. "Проводятся следственные действия, направленные на выявление иных адресов, где могут находиться лица, незаконно лишенные свободы", — отметили в СК.

В прокуратуре региона добавили, что также были инициированы проверки в других реабилитационных центрах региона. "По поручению прокурора области организованы надзорные и проверочные мероприятия деятельности организаций и лиц, оказывающих реабилитационные услуги, в рамках которых прокурорами совместно с сотрудниками органов внутренних дел будут проверены условия помещения и содержания граждан, а также исполнение требований законодательства об охране здоровья", — сообщили в ведомстве.