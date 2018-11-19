Яды с алюминием имитируют смерть от болезней, рассказал эксперт

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Отравляющие вещества с добавлением алюминия имитируют смерть от заболеваний сердца, сосудов, почек и других органов человека, заявил в понедельник РИА Новости бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

На брифинге в Генпрокуратуре РФ в понедельник было объявлено, что бывший аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский и другие возможные соучастники Уильяма Браудера могли быть убиты "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия". Прокуроры считают, что их могли устранить, чтобы не позволить им дать показания против Браудера.

Как заявил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, у яда, которым могли быть отравлены Магнитский и другие люди из окружения Браудера, накопительный эффект, поэтому сложно установить, когда именно его, возможно, начали давать жертвам.

"Многие соединения алюминия токсичны – они могут действовать на сердце и почки. Существуют сотни разновидностей веществ с добавлением алюминия, которые дают сходную с обычными заболеваниями клиническую картину – то есть при обследовании тела все признаки будут указывать на то, что человек умер от инфаркта или инсульта, или у него отказали почки, но никак не был отравлен", — сказал Никулин.

Ранее Никулин отметил, что яды с добавлением алюминия создавались за рубежом и использовались иностранными спецслужбами, в СССР такие вещества не разрабатывались и не применялись.

Смерть Магнитского в московском СИЗО в 2009 году спровоцировала международный скандал, который в конечном итоге привел к принятию в США так называемого "акта Магнитского". Этим законом Штаты ввели санкции в отношении ряда россиян, которых они сочли причастными к смерти аудитора. Власти РФ считают, что закон был полностью инспирирован Браудером, и отрицают причастность к смерти Магнитского.

Согласно обнародованным в 2011 году выводам СК РФ, 37-летний Магнитский умер от острой сердечной недостаточности, отека мозга и легких, возникших из-за осложнения двух его хронических заболеваний: кардиомиопатии на фоне сахарного диабета и гепатита.