С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Пушкинский районный суд Петербурга в понедельник санкционировал арест бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктора Ефимова, обвиняемого в присвоении 36 миллионов рублей, выделенных на развитие вуза в 2011 году, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что в четверг следственным отделом по Пушкинскому району ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был задержан экс-ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктор Ефимов. В ходе обыска по месту проживания Ефимова была обнаружена и изъята крупная денежная сумма, возможно, из похищенных бюджетных средств.

"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Ефимова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата — ред.), сроком по 14 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.

Ефимов и его адвокаты просили избрать домашний арест, залог или поручительство.

По данным источника РИА Новости, уголовное дело касается судьбы средств, выделенных университету министерством образования и науки РФ в 2011 году на выполнение программы развития инновационной структуры указанного ВУЗа. Всего университет тогда получил 90 миллионов рублей. По версии следствия, отчеты по реализации программы были сфальсифицированы, а сами средства — похищены.

ОПС сообщает, что, по мнению следствия, Ефимов дал указание проректору подписать госконтракт на проведение научно-исследовательских работ от 25 ноября 2011 года с автономной некоммерческой организацией "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" в целях повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора на 36 миллионов рублей, достоверно зная, что условия контракта выполняться не будут.

С расчетного счета вуза на счет АНО, отмечала ОПС, были перечислены денежные средства в полном объеме. Таким образом, по версии следствия, Ефимов похитил путем растраты вверенные ему денежные средства в сумме 36 миллионов рублей и похищенным распорядился по своему усмотрению.

Генеральный директор АНО "Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций" Слава Ходько в мае был приговорен к 1,5 годам заключения. Сам Ефимов до задержания в четверг проходил по делу в качестве свидетеля.

Ранее в результате разработок петербургских правоохранителей в Аграрном университете сменился целый ряд высокопоставленных менеджеров, изобличенных в преступлениях коррупционной направленности и, по итогам расследований, получивших обвинительные приговоры.