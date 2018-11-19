СК возбудил дело после гибели рабочих от отравления на заводе в Мончегорске

МУРМАНСК, 19 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как на предприятии в Мончегорске были обнаружены тела двух рабочих, погибших от отравления, сообщается на сайте регионального СУ СК.

По данным следствия, 18 октября во время проведения работ по очистке от фольги металлической решётки установки дроби, от отравления в процессе выполнения работ погибли двое рабочих – аппаратчик разложения 1973 года рождения и слесарь-ремонтник 1988 года рождения.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают конкретные обстоятельства произошедшего и выявляют должностных лиц, чьи действия или бездействие могут быть связаны с трагедией. Максимальное наказание за совершение преступления предусмотрено может составить до одного года лишения свободы.