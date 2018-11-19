МУРМАНСК, 19 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как на предприятии в Мончегорске были обнаружены тела двух рабочих, погибших от отравления, сообщается на сайте регионального СУ СК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают конкретные обстоятельства произошедшего и выявляют должностных лиц, чьи действия или бездействие могут быть связаны с трагедией. Максимальное наказание за совершение преступления предусмотрено может составить до одного года лишения свободы.