Яды с добавлением алюминия разрабатывались за рубежом, сообщил эксперт

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Яды с добавлением алюминия создавались за рубежом и использовались иностранными спецслужбами, в СССР такие вещества не разрабатывались и не применялись, заявил в понедельник РИА Новости бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

На брифинге в Генпрокуратуре РФ в понедельник было объявлено, что бывший аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский и другие возможные соучастники Уильяма Браудера могли быть убиты "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия". Прокуроры считают, что их могли устранить, чтобы не позволить им дать показания против Браудера.

"Формулировка "диверсионные химические вещества" говорит о том, что это вещества из арсенала спецслужб. Подобные яды разрабатывались на Западе — в СССР отравляющие вещества создавались больше на растительной основе", — сказал Никулин.

Эксперт пояснил, что способы применения таких ядов могут быть разные – добавление в пищу, воду, инъекция и так далее.

Смерть Магнитского в московском СИЗО в 2009 году спровоцировала международный скандал, который в конечном итоге привел к принятию в США так называемого "акта Магнитского". Этим законом Штаты ввели санкции в отношении ряда россиян, которых они сочли причастными к смерти аудитора. Власти РФ считают, что закон был полностью инспирирован Браудером, и отрицают причастность к смерти Магнитского.

Согласно обнародованным в 2011 году выводам СК РФ, 37-летний Магнитский умер от острой сердечной недостаточности, отека мозга и легких, возникших из-за осложнения двух его хронических заболеваний: кардиомиопатии на фоне сахарного диабета и гепатита.