В Тамбове школьник ударил ножом одноклассника

ВОРОНЕЖ, 19 ноя — РИА Новости. Четырнадцатилетний школьник в Тамбове несколько раз ударил ножом одного из своих одноклассников, с которыми прогуливал уроки в заброшенном автомобиле, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел 16 ноября. "По версии следствия, в послеобеденное время трое семиклассников прогуливали уроки и находилась в кабине старого заброшенного легкового автомобиля. В салоне автомобиля в ходе произошедшего конфликта подозреваемый нанес одному из сверстников несколько ударов ножом, после чего скрылся", — говорится в сообщении.

По данным СК, раненому подростку удалось выбраться из автомобиля и позвать на помощь. Услышавший крики мужчина доставил его в больницу.

"У 13-летнего потерпевшего врачи диагностировали проникающее ранение брюшной полости и резаные раны различных частей тела. В настоящее время он находится в реанимационном отделении детской областной больницы", — сообщает следствие.

В отношении его 14-летнего одноклассника возбуждено дело о покушении на убийство. Как информирует следствие, в понедельник судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным СК, ранее школьник состоял на учете в органах системы профилактики и является фигурантом уголовных дел о грабеже и угоне транспортного средства.