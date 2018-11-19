В Дагестане рассказали о подозреваемом в убийстве росгвардейца спорстмене

МАХАЧКАЛА, 19 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бойца Росгвардии в Махачакале давно завершил свою карьеру, сообщила РИА Новости представитель министерства спорта Дагестана.

"К министерству спорта он не имеет никакого отношения, он не является действующим спортсменом и давно закончилось свою спортивную карьеру", — рассказал собеседник агентства.

В воскресенье в пресс-службе СУСК по Дагестану сообщили РИА Новости, что в Махачкале сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке, пытаясь предотвратить драку. По данным СК, инцидент произошел в ночном клубе. Информированный источник сообщил РИА Новости, что одним из подозреваемых в убийстве стал чемпион мира по рукопашному бою. После конфликта он находился в реанимации. Предварительно установлены личности еще двух подозреваемых, которые с места происшествия скрылись.