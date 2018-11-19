В Иркутской области три человека погибли при пожаре

ИРКУТСК, 19 ноя — РИА Новости. Двое малолетних детей и их мать погибли на пожаре в селе Иркутской области, еще один ребенок доставлен в больницу, на месте пожара работают следователи, сообщает СУСК РФ региона.

Во время тушения возгорания в частном деревянном доме села Большеокинское Братского района пожарными были обнаружены трое погибших.

"Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту пожара в Братском районе, в результате которого погибли двое малолетних детей и их 24-летняя мать", — говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС региона, одному из погибших на пожаре мальчиков было два года, второму — восемь месяцев. Из задымленного помещения очевидцами спасен ребенок 2015 года рождения. С диагнозом "отравление угарным газом" он был передан бригаде "скорой помощи" и доставлен в детскую больницу города Братска.

По предварительным данным следствия, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Отмечается, что сотрудники СУСК РФ продолжают работать на месте происшествия, устанавливая обстоятельства произошедшего.