МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Ступаченко и его жена попали в ДТП в Петербурге, сообщает 78.ru со ссылкой на продюсера коллектива "Поющие гитары" Сергея Дронова.

По его словам, пару сбил автомобиль, который скрылся с места происшествия.

"Мы должны были встретиться на репетиции, а сегодня в час ночи мне позвонил сам Валера и рассказал, что случилось. Теперь у нас летят гастроли. Но сейчас очень хочется найти виновника происшествия. Прошу помочь нам его найти", — добавил Дронов.

Пострадавших доставили в Елизаветинскую больницу. Артист находится в состоянии средней тяжести, его жена — в тяжелом состоянии.

Артист родился 16 июня 1943 года в Энгельсе. В 1969 году стал солистом "Поющих гитар". Ушел из ансамбля в 1975 году, а в 1997 вернулся в состав. ВИА дали серию с воодушевлением принятых публикой концертов со своим репертуаром тридцатилетней давности. Многие песни в его исполнении стали хитами: "Синий иней", "Соловей", "Я пою", "Проводы", "Джулия" и другие.