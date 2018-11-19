В Ростовской области возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в частном доме в городе Шахты Ростовской области, сообщает областное СУСК.

Пожар в одноэтажном кирпичном доме на двух хозяев произошел в ночь на понедельник. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На месте были обнаружены тела девочки 2016 года рождения, ее родителей 1995 и 1988 годов рождения, а также подростка 2002 года рождения.

"Следственным отделом по городу Шахты СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в информации.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.