Браудер связал новое уголовное дело против себя с "актом Магнитского"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер связал сообщения о новом уголовном деле в России против себя с "актом Магнитского".

"Накануне решения Интерпола, будет ли российский представитель президентом Интерпола, офис российской прокуратуры проводит большую пресс-конференцию обо мне и каким образом они намерены преследовать меня по всему миру. Я действительно задел за живое с актом Магнитского", — написал Браудер в своем Twitter.

Основатель Hermitage Capital заявил, что также считает заявления о причастности к смерти юриста Сергея Магнитского связанными с предложением Гааги ввести "расширенный акт Магнитского" в ЕС, который Нидерланды должны представить странам-участникам союза.

"Прямо перед этим, российское правительство обвинило меня в убийстве Сергея Магнитского. В духе Кафки, как минимум", — заявил Браудер.

On the eve of Interpol deciding whether a Russian official should be president of Interpol, the Russian prosecutor’s office holds a huge press conference about me and how they will chase me down anywhere in the world. I really struck a nerve with the Magnitsky Act https://t.co/CRzSGvw38B — Bill Browder (@Billbrowder) 19 ноября 2018 г.

​

Tomorrow the Dutch government will be inviting all EU member states to The Hague to propose an EU wide Magnitsky Act. In advance of that, the Russian government today has accused me of murdering Sergei Magnitsky. Kafkaeske to say the least https://t.co/oHjfUJlFTR — Bill Browder (@Billbrowder) 19 ноября 2018 г.

В России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера — о создании преступного сообщества, заявил советник генерального прокурора Николай Атмоньев. В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче.

Генпрокуратура считает "весьма вероятным", что Сергея Магнитского убили по приказу Браудера "как одного из его ближайших сообщников". В ведомстве полагают, что Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия".

США в декабре 2012 года приняли "Акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Позднее "Акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.