Браудер назвал новые обвинения России ответом на дело Скрипалей

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что новое уголовное дело против него в России стало ответом на обвинения в связи с делом Скрипалей.

"Лихорадочная мечта Путина — в ответ на то, что его поймали на отравлении Скрипалей, обвинить меня в четырех убийствах, включая отравление Сергея Магнитского", — заявил Браудер в Twitter.

В России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера — о создании преступного сообщества, заявил советник генерального прокурора Николай Атмоньев. В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче.

Генпрокуратура считает "весьма вероятным", что Сергея Магнитского убили по приказу Браудера "как одного из его ближайших сообщников". В ведомстве полагают, что Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия".

США в декабре 2012 года приняли "Акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Позднее "Акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.