В Волгограде локализовали пожар на складе

ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Пожар на складе с туалетной бумагой в Волгограде локализован, угрозы распространения огня нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в Волгограде на проезде Дорожников загорелся склад с туалетной бумагой площадью 1200 квадратных метров.

"Угрозы распространения огня нет. В 14.47 (13.47 мск) пожар локализован, сейчас идет окончательная проливка, разбор завалов. Пострадавших и погибших нет по предварительной информации", — сообщили РИА Новости в ведомстве.