Отец модели, убитой екатеринбургским фотографом, подал иск о наследстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Андрей Прокопьев, отец фотомодели Юлии Прокопьевой, убитой своим мужем, екатеринбургским фотографом Дмитрием Лошагиным, подал к нему встречный иск о дележе наследства девушки, сообщил РИА Новости в понедельник Иван Волков, адвокат Светланы Рябовой — матери погибшей модели.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 24 июня 2015 года приговорил Лошагина к 10 годам колонии строгого режима. При этом обвинительный приговор был вынесен со второй попытки — в первом процессе суд оправдал фотографа, но дело затем отправили на пересмотр. Сторона защиты обжаловала приговор. В итоге Свердловский областной суд уменьшил на два месяца срок заключения фотографу. В настоящее время Лошагин отбывает наказание в колонии.

По словам Волкова, Лошагин подал в Ленинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление к родителям модели, в котором требует свою часть наследства.

"Мы слегка удивлены дерзостью Лошагина… Мы полагаем, что в части требований дележа имущества Юлии он может быть признан недостойным наследником в силу закона, так как он совершил преступление в отношении наследодателя, и это доказано вступившим в силу приговором суда. Отец подал встречный иск (к Лошагину)", — сказал Волков.

Он уточнил, что мать убитой девушки также планирует подать встречный иск к Лошагину.

В материалах на сайте суда говорится, что ближайшее заседание по иску Лошагина запланировано на 22 ноября.