В Волгограде горит склад с туалетной бумагой на 1200 "квадратах"

ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Склад с туалетной бумагой загорелся в Волгограде, площадь пожара составила 1200 квадратных метров, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на проезде Дорожников в Волгограде поступило в 12.34 мск.

"По прибытию было установлено, что в складском помещении (60х20) внутри происходит горение продукции туалетной бумаги", — говорится в сообщении ГУМЧС.

Как уточняет ведомство, на месте работают три пожарных расчета, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.