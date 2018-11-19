Браудеру в ближайшее время предъявят обвинение по новому делу, заявили в ГП

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Обвинение в организации преступного сообщества будет предъявлено финансисту и основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру в ближайшее время, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"По 210-й статье Уголовного Кодекса, то есть организация и руководство преступным сообществом, уже возбуждено уголовное дело, и в самое ближайшее время ему (Браудеру) будет предъявлено обвинение, и он с ним сможет ознакомиться", — сказал Куренной.

Ранее в понедельник на брифинге советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев сообщил, что "вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им, то есть по преступлению, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ". Также Россия объявит Браудера в розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. Кроме того, по словам Атмоньева, установлены компании Кипра, Латвии и Швейцарии, которые в интересах финансиста обналичивали и отмывали "сотни миллионов долларов".