Кубанский правоохранитель хотел выдать гостайну американцам, сообщили в ФСБ

КРАСНОДАР, 19 ноя — РИА Новости. Кубанский правоохранитель, желая эмигрировать в США, хотел предложить свои услуги американской разведке, передать личные данные знакомых силовиков и содержащие гостайну сведения, но был остановлен российскими спецслужбами, сообщает управление ФСБ по Краснодарскому краю.

"Сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресечена деятельность жителя региона, вынашивавшего намерения сотрудничать с американской разведкой. Им оказался сотрудник правоохранительных органов Михаил Семков", — говорится в сообщении.

По данным УФСБ, Семков был не удовлетворен условиями жизни и "мечтал эмигрировать в США".

"Опасаясь, что в новой стране он не сможет трудоустроиться, Семков решил заслужить доверие американских властей, предложив свои услуги спецслужбам. Планируя выйти на контакт с иностранной разведкой, россиянин собирался передать им персональные данные сотрудников полиции, известных ему военнослужащих, а также иную интересующую спецслужбы информацию о формах и методах работы российских правоохранительных органов, в том числе составляющую государственную тайну", — сообщает ведомство.

Отмечается, что Семкову М.В. было объявлено официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена".