В Калининграде приостановили работу дома престарелых после вспышки чесотки

КАЛИНИНГРАД, 19 ноя — РИА Новости. Суд приостановил работу дома престарелых "Забота" в Калининграде после вспышки чесотки, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее специалисты управления зафиксировали вспышку чесотки в доме престарелых. О ситуации в учреждении были проинформированы правоохранительные органы, материалы эпидемиологического расследования направлены в прокуратуру.

"Центральный районный суд Калининграда, рассмотрев указанное дело об административном правонарушении, согласившись с позицией управления, признал ООО "Учреждение социального обслуживания "Забота" виновным в нарушении требований санитарно-эпидемиологического законодательства, назначив наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток", — говорится в сообщении.

Согласно результатам эпидемиологического расследования, причиной возникновения и распространения чесотки явилось нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Распространение инфекции произошло контактно-бытовым путем. Одновременно проверка установила и нарушения требований законодательства к организации питания: санитарное состояние пищеблока, по мнению специалистов управления, представляет реальный риск для здоровья людей.