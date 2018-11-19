МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Финансист Уильям Браудер и его подельники за несколько лет пожертвовали Демократической партии США почти 2 миллиона долларов из выведенных из России незаконным путем средств, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Часть незаконно выведенных из РФ криминальных денег шла на спонсирование предвыборных кампаний на территории США, в частности, с помощью его подельников из фонда "Зифф бразерс" им делались более, чем щедрые, неоднократные пожертвования в адрес Демократической партии США, от 400 тысяч долларов в 2008 году, до 1,2 миллиона долларов — в 2016. Общая же сумма пожертвований, которые перечислял фонд братьев Зифф и компания "Эрмитаж", составил почти 2 миллиона долларов", — сказал Куренной.

В июле 2018 года Генпрокуратура РФ сообщала, что преступная группа Браудера с помощью оффшорных схем вывела из России денежные средства и акции на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов, из этих средств на счета Демпартии США были переведены как минимум 400 тысяч долларов. Куренной отмечал, что с 1990-х годов Браудер в нарушение российского законодательства занимался скупкой акций крупных российских компаний, таких как "Газпром", в интересах иностранных инвесторов.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки в июле заявил, что упомянутые 400 тысяч долларов были направлены Браудером на финансирование избирательной кампании Хиллари Клинтон. Сам Браудер это отрицает.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.