В ГП не исключили, что смерть Магнитского будут расследовать заново

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура России не исключает начала нового расследования по факту смерти Сергея Магнитского, работавшего на Уильяма Браудера, но решение будет принимать следствие, заявил журналистам в понедельник официальный представитель ведомства Александр Куренной.

На сегодняшнем брифинге в Генпрокуратуре было объявлено, что бывший аудитор фонда Hermitage Capital Магнитский и другие возможные соучастники Браудера могли быть убиты "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия". Прокуроры считают, что их могли устранить, чтобы не дать им дать показания против Браудера.

"Я бы не стал этого [возобновления расследования] исключать. Но говорить, что будет именно так, рано", — заявил Куренной в ответ на вопрос журналистов, возможен ли пересмотр дела Магнитского в связи с новыми данными.

По словам Куренного, решение уполномочено принимать следствие.

Смерть Магнитского в московском СИЗО в 2009 году спровоцировала международный скандал, который в конечном итоге привел к принятию в США так называемого "акта Магнитского". Этим законом Штаты ввели санкции в отношении ряда россиян, которых они сочли причастными к смерти аудитора. Власти РФ считают, что закон был полностью инспирирован Браудером, и отрицают причастность к смерти Магнитского.

Согласно выводам СК РФ, 37-летний Магнитский умер от острой сердечной недостаточности, отека мозга и легких, возникших из-за осложнения двух его хронических заболеваний: кардиомиопатии на фоне сахарного диабета и гепатита.

При этом его адвокат заявлял, что у его клиента был панкреонекроз (деструктивное заболевание поджелудочной железы), но неоднократные просьбы провести обследование остались без ответа.

Впоследствии СК РФ возбудил уголовное дело в отношении экс-сотрудников СИЗО Ларисы Литвиновой и Дмитрия Кратова, которых заподозрили соответственно в "причинении смерти по неосторожности" и халатности из-за смерти Магнитского. Но в итоге, дело против Литвиновой закрыли за истечением срока давности, а Кратова оправдал суд.

Между тем самого Магнитского Тверской суд Москвы посмертно признал виновным в уклонении от уплаты налогов и затем уже формально прекратил дело в связи с его смертью.