Россия ждет, что Минюст США вернется к работе по Браудеру

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Москва рассчитывает, что новое руководство Минюста США вернется к рассмотрению запросов по финансисту Уильяму Браудеру с учетом новых данных, озвученных Россией, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"С учетом того, что мы изложили, мы очень надеемся, что новое руководство министерства юстиции США проявит беспристрастный правовой подход к оценке деятельности Уильяма Браудера, вернется к рассмотрению и выполнению запросов Генеральной прокуратуры РФ, принимая во внимание, что, помимо данных о преступной деятельности Браудера и его сообщников на территории РФ, в них содержатся сведения о преступлениях, которые Браудер и другие лица из его окружения совершали, в том числе на территории США", — сказал Куренной.