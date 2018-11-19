Напавший на школьницу мужчина пытался скрыться от полиции в Москве-реке

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Мужчина, которого полицейские достали вечером в субботу из Москвы-реки, подозревается в разбойном нападении на школьницу, произошедшем за 40 минут до этого, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

Около 21.00 в субботу в полицию поступило сообщение о нахождении мужчины в пойме реки Москвы в районе Краснохолмской набережной. Мужчину достали из воды и госпитализировали. Позже в полицию обратилась несовершеннолетняя, которая сообщила, что неизвестный пытался силой завладеть ее деньгами и мобильным телефоном, избил и скрылся.

"В ходе проверки по данному факту ранее госпитализированный гражданин 1978 года рождения изобличен в совершении преступления, он задержан", — пояснили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о разбое.