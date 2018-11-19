В Волгограде мошенницы около двух лет "сдавали" несуществующие квартиры

ВОЛГОГРАД, 19 ноя — РИА Новости. Полиция задержала банду лжериелторов, которые обманным путем заключали договоры на аренду несуществующих квартир в Волгограде, прибыль от мошенничества составила более 5 миллионов рублей, сообщает в понедельник ГУМВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, четыре жительницы Волгоградской области в возрасте от 25 до 29 лет организовали риэлтерскую фирму, с 2016 по ноябрь 2018 года они размещали объявления об аренде квартир и комнат по низким ценам. Как отмечает полиция, на самом деле информация о жилье была вымышленной. Со своими потенциальными клиентами, которые в основном были иногородними или студентами, они заключали договор с 50% предоплатой от стоимости первого месяца проживания, затем в присутствии клиента созванивались якобы с собственником квартиры, которым представлялась одна из них. Арендодателю называли лишь название улицы и дома, потом, когда на протяжении долгого времени клиенты не могли встретиться с "владельцем", они приходили расторгнуть договор. При этом предоплата людям не возвращалась.

Как сообщает полиция, группу лжериэлторов задержала полиция, против них возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", в офисе и домах подозреваемых проведены обыски.

"В результате изъяты средства связи, сим-карты, компьютерная техника, банковские карты, более 300 фиктивных договоров, заключенных с потерпевшими с июня по ноябрь 2018 года. По имеющимся данным, ранее составленные договоры были уничтожены. "Следователи выявляют круг всех потерпевших от действий лжериелторов. Сумма ущерба устанавливается, по предварительным оценкам, она может превышать 5 млн рублей", — говорится в сообщении полиции.