В Волгограде мошенницы около двух лет "сдавали" несуществующие квартиры

ВОЛГОГРАД, 19 ноя — РИА Новости. Полиция задержала банду лжериелторов, которые обманным путем заключали договоры на аренду несуществующих квартир в Волгограде, прибыль от мошенничества составила более 5 миллионов рублей, сообщает в понедельник ГУМВД по Волгоградской области.
Как сообщает полиция, группу лжериэлторов задержала полиция, против них возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", в офисе и домах подозреваемых проведены обыски.
"В результате изъяты средства связи, сим-карты, компьютерная техника, банковские карты, более 300 фиктивных договоров, заключенных с потерпевшими с июня по ноябрь 2018 года. По имеющимся данным, ранее составленные договоры были уничтожены. "Следователи выявляют круг всех потерпевших от действий лжериелторов. Сумма ущерба устанавливается, по предварительным оценкам, она может превышать 5 млн рублей", — говорится в сообщении полиции.