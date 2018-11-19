МАХАЧКАЛА, 19 ноя — РИА Новости. Боец Росгвардии, погибший в ходе конфликта в ночь на воскресенье в одном из ночных клубов в Махачкале, мог быть убит из своего оружия, сообщил РИА Новости информированный источник в правоохранительных органах.

В воскресенье в пресс-службе СУСК по Дагестану РИА Новости сообщили, что в Махачкале сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке, пытаясь предотвратить драку. По данным СК, инцидент произошел в ночном клубе. Информированный источник сообщил агентству, что одним из подозреваемых в убийстве стал чемпион мира по рукопашному бою. Предварительно установлены личности еще двух подозреваемых, которые с места происшествия скрылись.

"Вполне возможно, мог быть убит из своего оружия, сейчас проводится экспертиза по изъятым с места происшествия гильзам. Выясняется, из своего оружия его убили или другого", — рассказал собеседник агентства.