Установлены компании, отмывавшие деньги в интересах Браудера, заявили в ГП

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Установлены компании Кипра, Латвии и Швейцарии, которые в интересах международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера обналичивали и отмывали сотни миллионов долларов, заявил советник генпрокурора России Николай Атмоньев.

"В частности, уже установлены компании и кредитные учреждения Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов США", — сказал он в понедельник на брифинге.

Советник генпрокурора РФ отметил, что эти транзакции будут квалифицироваться как легализация (отмывание) преступных доходов, а участвующие в этих финансовых операциях физические лица будут рассматриваться как участники транснационального преступного сообщества и привлекаться к уголовной ответственности вне зависимости от их гражданства.